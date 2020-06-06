نائب كردي سابق: إصرار الديمقراطي على فؤاد حسين لا معنى له

2020/06/06 | 14:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اعتبر النائب السابق عن التحالف الكردستاني بيستون فائق, السبت, اصرار الحزب الديمقراطي الكردستاني على تسمية وزير المالية السابق فؤاد حسين لمنصب حقيبة الخارجية لا معنى له، مشيرا إلى أنه يعمق الخلاف بينه وبين باقي القوى السياسية عامة.وقال فائق في تصريح لـ/المعلومة / , ان ” إصرار الحزب الديمقراطي بالتمسك بشخصية […]

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