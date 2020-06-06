بايدن يعرب عن فخره بفوزه بترشيح الحزب الديمقراطي للدخول بالانتخابات الرئاسية

2020/06/06 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، عن فخره بفوزه بالترشيح الرسمي لخوض السباق الرئاسي المقبل ضد الرئيس الحالي دونالد ترمب.

وأكد بايدن الذي كان نائبا للرئيس خلال فترة خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما، أكد انه حصل على شرف المنافسة إلى جانب أحد أكثر مجموعات المرشحين عن الحزب الديمقراطي موهبة، مضيفا انه فخور بأن الحزب الديمقراطي سيخوض الانتخابات العامة كحزب موحد، فيما تعهد بايدن بإختيار امرأة لتشاركه السباق في منصب نائب الرئيس، من بين عدد من المرشحات ذوات الأصول الافريقية في قائمة الترشيحات المرجحة للدخول في التنافس.

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