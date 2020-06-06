الكربولي: مفوضية الانتخابات ولدت بعملية تحاصصية بحتة

2020/06/06 | 14:13 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعتبر النائب محمد الكربولي، ان مفوضية الانتخابات ولدت بعملية تحاصصية بحتة، وقال الكربولي في تغريدة على تويتر إنه “في ردها على المنظمة الأممية والجهات المشككة بإجراءاتها المثيرة للجدل، مفوضية الانتخابات تتحجج بأنها اعتمدت معيار الكفاءة في تسمية قياداتها الادارية الوسطى”.

وأضاف لقد تناست هذه المفوضية أنها ولدت بعملية تحاصصية بحتة، فكيف يتعلل المتحاصص طائفيا بخديعة الكفاءة المهنية، منهياً تغريدته بهاشتاغ المفوضية تخدع الشعب.

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