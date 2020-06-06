رائد فهمي: ليس من العدل تحميل المواطن أعباء الازمة

2020/06/06 | 14:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..حذر سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي رائد فهمي، ، من تحميل المواطنين أعباء الأزمة الاقتصادية والوبائية الراهنة، والتي هي نتيجة الفساد، والسياسات الاقتصادية الفاشلة، مؤكدا ضرورة ان تجد الحكومة معالجات تضمن لهم احتياجاتهم.وقال فهمي، في تصريح صحفي، أن “المتقاعدين والموظفين وملايين العاملين خارج قطاعات الدولة، أصبحوا يتحملون عبء الأخطاء الاقتصادية المتراكمة، خصوصا وأن […]

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