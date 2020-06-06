حارس مرمى نادي النفط يطالب بمستحقاته المالية

2020/06/06 | 14:16 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادطالب حارس مرمى نادي النفط، علي عبد الحسن، إدارة فريقه بدفع مستحقاته المالية من اجل اكمال علاج إصاباته.وقال مصدر مقرب من الحارس، إن “الحارس علي عبد الحسن، طالب إدارة فريقه بدفع مستحقاته المالية المتأخرة منذ فترة طويلة”.وأضاف أن “عبد الحسن لا يملك المال الكافي لدفع تكاليف علاج اصابته خاصة بعد توقف منافسات دوري […]

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