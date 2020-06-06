نائب يستبعد تمرير مرشحي ثلاث وزارات: الخلافات قائمة حتى اللحظة

2020/06/06 | 14:18 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، السبت، تمرير مرشحي وزارة الخارجية والعدل والهجرة في جلسة اليوم، مبينا ان الخلافات لازالت قائمة حتى اللحظة حول الوزارات الثلاث.وقال عليوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الخلاف مازال قائما حول فؤاد حسين المرشح لحقيبة الخارجية وايفان فائق لحقيبة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى سالار عبد الستار لحقيبة […]

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