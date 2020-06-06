وصول الكاظمي الى البرلمان وترجيحات بتمرير وزراء الحقائب الشاغرة

2020/06/06 | 14:19 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وصل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، يوم السبت، إلى مبنى البرلمان لحضور جلسة التصويت على استكمال حكومته، وسط ترجيحات نيابية بتمرير وزراء الحقائب السبع الشاغرة.

وقال مصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكاظمي وصل الى مبنى مجلس النواب لحضور جلسة التصويت على وزراء الحقائب السبع الشاغرة (النفط والخارجية والعدل والتجازة والزراعة والثقافة والهجرة والمهجرين".

من جانبها أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي، اليوم السبت، وجود اجماع واتفاق سياسي على تمرير جميع الحقائب الوزارية الشاغرة في جلسة البرلمان اليوم.

وقالت النائب عن الكتلة داليا حاجي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحقائب الوزارية الشاغرة، ستمرر خلال جلسة اليوم، جميعها، فهناك اجماع واتفاق سياسي على ضرورة اكمال الكابينة الحكومية، حتى تعمل الحكومة بصورة صحيحة، خصوصاً مع وجود الازمة المالية والصحية".

وبينت حاجي ان "هناك بعض الجهات، ربما ستحاول عرقلة تمرير كل الحقائب الوزارية الشاغرة، لكن في النهاية ستمرر، فهناك توافق واتفاق على هذا الامر، خصوصاً ان كل نائب سيصوت وفق قناعته".

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