بالفيديو.. مواطن يعتدي على القوات الأمنية والملاكات الصحية بعد إجراء الفحص لملامسين في بغداد

2020/06/06 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

اعتدى أحد المواطنين، السبت (06 حزيران 2020)، على أحد عناصر الكوادر الصحية والقوات الأمنية المرافقة ...





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