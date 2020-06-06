صحة كردستان تسجل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في السليمانية

2020/06/06 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم – كردستان

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان، السبت (6 حزيران 2020)، تسجيل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الكوادر الصحية في محافظة السلمانية، سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا في المحافظة".

وتابعت أن "الإصابات سجلت في إدارة رابرين التابعة لمحافظة السليمانية".

وكانت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان،أعلنت أمس الجمعة، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في بيان إنه تم تشخيص 43 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في محافظة السليمانية، لـ 29 رجلا و14 امرأة، مبينة ان أربعة منهم ملامسون لمصابين سابقين بينما البقية ظهرت عليهم اعراض المرض.

واضافت، ان حالات الإصابة توزعت كالتالي: مركز السليمانية/ 36، بازان/ 2، حلبجة الجديدة/ 2، وارماوا/ 1، جوارتا/ 1، سيد صادق/ 1.

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اعتدى أحد المواطنين، السبت (06 حزيران 2020)، على أحد عناصر الكوادر الصحية والقوات الأمنية المرافقة للكادر أثناء قيامهم بفحص المواطنين في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد.

وأظهر شريط مصور حصلت عليه (بغداد اليوم)، اعتداء الشخص

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أعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم السبت، أنها سجلت دواء آخر لعلاج مضاعفات عدوى فيروس كورونا المستجد، ليتم استخدامه في روسيا.

وذكر مصدر في الوزارة، أن "عقار ليفيليماب (الاسم التجاري Ilsira) أصبح ثاني دواء يتم تسجيله في رو

بغداد اليوم-واسط

دعت دائرة صحة محافظة واسط، السبت (06 حزيران 2020)، العوائل في المحافظة إلى إبعاد مَن لديهم أعراض انفلونزا بسيطة عن كبار السن حتى داخل المنزل.

وذكرت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بسبب تسجيل زيادة كبيرة في أعداد

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