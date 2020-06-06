رئيس الوزراء يصل إلى مجلس النواب لعرض أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة

2020/06/06 | 14:19 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، الى قاعة مجلس النواب، لعرض أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، من البرلمان، إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل الى قاعة مجلس النواب، لعرض أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة، وكان في استقباله رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي.

قبيل ذلك، أجل مجلس النواب، انعقاد الجلسة، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.

وكان مجلس النواب، نشر مساء أمس الجمعة، جدول اعمال جلسته التي من المقرر عقدها اليوم السبت.

وتضمن جدول أعمال الجلسة، "استكمال التصويت على التشكيلة الوزارية، ومناقشة تقرير لجنة الأزمة النيابية بخصوص جائحة كورونا".

كما تضمن جدول الأعمال، "مناقشة تقرير اللجنة المالية، ومقترحاتها حول الأزمة المالية".

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر برلماني، السبت (06 حزيران 2020)، بتأجيل انعقاد جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم إلى نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "البرلمان قرر تأجيل جلسة اليوم إل

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن محافظة البصرة، عبد عون العبادي، السبت (06 حزيران 2020)، أن المرشح لوزارة النفط لن يمر بجلسة اليوم لهذا السبب.

وقال العبادي لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء تعهد لنواب البصرة بان يكون مرشح وزارة النفط من اهال

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر في مجلس النواب، السبت، بوصول رئيس المجلس محمد الحلبوسي، الى قاعة البرلمان.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس النواب، وصل الى قاعة المجلس"، مرجحا "حضور رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي لعرض مرشحي ال

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