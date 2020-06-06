تحالف الصدر يعلن تمسكه بـ240 دائرة انتخابية في العراق

2020/06/06 | 14:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن تحالف سائرون، يوم السبت، عن موقفة الرسمي من تعديل قانون الانتخابات النيابية، مؤكدا تمسكة باختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة.

وقال المتحدث الرسمي باسم سائرون حمدلله الركابي في مؤتمر صحفي عقد بمبنى البرلمان وحضره مراسل وكالة شفق نيوز اليوم ، "بناء على اعتاب مرحلة مهمة من مراحل العمل السياسي وتعضيد دور المؤسسات الحكومية فقد وضعنا نصب اعيننا المتغيرات العامة التي طرات على الساحة العراقية اهمها المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبيا من خلال التظاهرات الشعبية السلمية التي احتاجت التي احتاجات العديد من المدن العراقية".

وأضاف أن "تحالف سائرون مع تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة انتخابية كاختيار امثل واقرب الى تطلعات الشعب العراقي في اختيار ممثليه وعدم الالتفاف على ارداته والتلاعب باصواته وان يكون لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة، مع ضمان حقوق الاقليات "9" مقاعد وكوتا النساء "80" مقعدا".

وتابع الركابي، أن "نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يضمن مشاركة انتخابية واسعة لكل شرائح المجتمع العراقي وسيفتح باب للمشاركة الايجابية وخلق حالة من التنافس المثمر بعيدا عن الهيمنة السياسية والتدخلات السلبية لبعض الجهات والاحزاب والاطراف لتكون النتائج انعكاسا حقيقيا لارادة الناخبين".

واكد المتحدث باسم سائرون، أن "ائتلافه يؤكد على ضرورة العمل الجاد لتوفير بيئة انتحابية امنة تضمن المشاركة الفاعلة للناخبين والمرشحين مع وجود مفوضية عليا مستقلة للانتحخابات لاجراء انتخابات مبكرة".

واكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي في وقت سابق من اليوم وضع اللمسات الأخيرة على جدول قانون الانتخابات.

وقال الكعبي خلال ترأسه اجتماع هيئة الرئاسة مع قادة الكتل السياسية واللجنة القانونية النيابية الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة لإنجاز جدول قانون الانتخابات وعرضه على جدول أعمال المجلس.

وأضاف أن تشريع قانون الانتخابات سيسهم بشكل كبير في بناء عملية انتخابية حديثة .



مشددا على ضرورة إنجاز القانون بأسرع وقت ممكن ليكون بادرة جديدة .

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