صحة الانبار: اتلاف 4 اطنان من المواد المنتهية الصلاحية

2020/06/06 | 14:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي ،السبت، عن اتلاف اكثر من 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش استهدفت الاسواق المحلية في المحافظة .وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية نفذت حملة تفتيش […]

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