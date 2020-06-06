2020/06/06 | 14:22 - المصدر: المعلومة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/ الانبار..
اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي ،السبت، عن اتلاف اكثر من 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش استهدفت الاسواق المحلية في المحافظة .
وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية نفذت حملة تفتيش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار: اتلاف 4 اطنان من المواد المنتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي ،السبت، عن اتلاف اكثر من 4 طن من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش استهدفت الاسواق المحلية في المحافظة .
وقال الدليمي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية نفذت حملة تفتيش […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الانبار: اتلاف 4 اطنان من المواد المنتهية الصلاحية) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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