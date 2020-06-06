تحالف سائرون يحسم موقفه من تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر المتعددة

2020/06/06 | 14:24 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداداعلن تحالف سائرون، اليوم السبت، حسم موقفه من تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة انتخابية .وقال المتحدث الرسمي باسم سائرون ، النائب حمدلله الركابي في مؤتمر صحفي ، "نظرا لاننا على اعتاب مرحلة مهمة من مراحل العمل السياسي وتعضيد دور المؤسسات الحكومية فقد وضعنا نصب اعتبنا المتغيرات العامة التي طرات على الساحة العراقية اهمها المطالب المشروعة التي عبر عنها شعبيا من خلال التظاهرات الشعبية السلمية التي احتاجت التي احتاجات العديد من المدن العراقية".وأضاف أن "تحالف سائرون مع تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها "240" دائرة انتخابية كاختيار امثل واقرب الى تطلعات الشعب العراقي في اختيار ممثليه وعدم الالتفاف على ارداته والتلاعب باصواته وان يكون لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة، مع ضمان حقوق الاقليات "9" مقاعد وكوتا النساء "80" مقعدا".وتابع الركابي، أن "نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يضمن مشاركة انتخابية واسعة لكل شرائح المجتمع العراقي وسيفتح باب للمشاركة الايجابية وخلق حالة من التنافس المثمر بعيدا عن الهيمنة السياسية والتدخلات السلبية لبعض الجهات والاحزاب والاطراف لتكون النتائج انعكاسا حقيقيا لارادة الناخبين".واكد المتحدث باسم سائرون، أن "ائتلافه يؤكد على ضرورة العمل الجاد لتوفير بيئة انتحابية امنة تضمن المشاركة الفاعلة للناخبين والمرشحين مع وجود مفوضية عليا مستقلة للانتحخابات لاجراء انتخابات مبكرة".

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