2020/06/06 | 14:28 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمامي للمربد: جميع النواب وصلوا البرلمان ولم يتم الدخول لقاعة الجلسة لحد الآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 14:28.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحمامي للمربد: جميع النواب وصلوا البرلمان ولم يتم الدخول لقاعة الجلسة لحد الآن) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحمامي للمربد: جميع النواب وصلوا البرلمان ولم يتم الدخول لقاعة الجلسة لحد الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).