الكشف عن تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي

2020/06/06 | 14:28 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر حكومي عراقي، اليوم السبت، تفاصيل وآلية الحوار العراقي الأمريكي المقرر أن يبدأ منتصف الشهر الحالي....

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