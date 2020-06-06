عدّاد الجائحة يواصل الارتفاع ويصيب المزيد في كوردستان

2020/06/06 | 14:28 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جرى تشخيص الإصابات في منطقة رابرين وهي لرجل وشاب وامرأتين بأعمار مختلفة - ارشيفية

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