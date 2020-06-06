روسيا تكشف عن لقاء مرتقب بين الكاظمي وبوتين في موسكو

2020/06/06 | 14:29 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..رجح السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، قيام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة موسكو وعقد لقاء مشترك لبحث الازمات الدولي بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين والكاظمي، كاشفا عن نقل مقر السفارة الروسية في بغداد الى موقع جديد.وقال ماكسيموف في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ ان “الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وجه دعوة رسمية لرئيس […]

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