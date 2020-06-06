2020/06/06 | 14:31 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكاظمي يصل البرلمان تمهيداً لجلسة الحقائب السبع.. جدل ونصف ساعة لـ’ترتيب الأوراق’! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة ناس الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 14:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة ناس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصل البرلمان تمهيداً لجلسة الحقائب السبع.. جدل ونصف ساعة لـ’ترتيب الأوراق’!) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصل البرلمان تمهيداً لجلسة الحقائب السبع.. جدل ونصف ساعة لـ’ترتيب الأوراق’!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).