بوتين يوجه دعوة رسمية للكاظمي لزيارة موسكو

2020/06/06 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغدادرجح السفير الروسي لدى بغداد ماكسيم ماكسيموف، قيام رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بزيارة موسكو وعقد لقاء مشترك لبحث الازمات الدولية بين الرئيس الروسي فلاديمر بوتين والكاظمي، كاشفا عن نقل مقر السفارة الروسية في بغداد الى موقع جديد.وقال ماكسيموف في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، ان “الرئيس الروسي فلاديمر بوتين وجه دعوة […]

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