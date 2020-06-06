صحة كربلاء تفتتح ردهة رابعة لعزل مصابي كورونا

2020/06/06 | 14:34 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كربلاء اعلنت خلية الازمة في دائرة صحة كربلاء، اليوم السبت، عن امتلاء ثلاث ردهات لعزل المصابين بفيروس كورونا والعمل على افتتاح ردهة رابعة.وقال الناطق باسم الخلية محمد الوكيل، أن “ثلاث ردهات تابعة للمؤسسات الصحية في كربلاء امتلأت بعد ازدياد أعداد الإصابات في الأسبوع الأخير وخلال اليومين المقبلين سيتم افتتاح ردهة رابعة لعزل الحالات […]

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