أنقذوا حياة السّوريين - نادية خلوف

2020/06/06 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف منذ أن اختفى صوت ترنيمة الأغاني على شفاه السّوريين بدأت الحياة في الانهيار.



لم يكن السّوري سعيداً في يوم من الأيّام إلا البعض ممن يملكون السلطة و المال، و الذين يشكلون قلّة قليلة، مع هذا كنت تسمع العامل يتمتم بأغنية عبد الحليم، أو عبد الوهاب حيث لم تكن فيروز دارجة، وعندما درجت ، و سحرتنا بصوتها الرخيم ، كنا نستمع منها في كثير من الأحيان إلى محاضرة سياسية ، لكنّنا مفتونون!كان النّاس ينتظرون أغا ......





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