منظمات الخارج وحق المساهمة في المجلس الأستشاري - مازن الحسوني

2020/06/06 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مازن_الحسوني -عقد الحزب الشيوعي العراقي مجلسه الأستشاري الدوري في 29/5/2020 بحضور أعضاء اللجنة المركزية وسكرتاري المحليات ولجنة الرقابة المركزية ومسؤولي لجان الأختصاص المركزية (حسب ما ينص عليه النظام الداخلي للحزب في المادة 12-1 ).*جميع الأحزاب الديمقراطية حقأ تهتم بهكذا شكل من المجالس الأستشارية بشكل كبير كونه يمثل ارضأ خصبة لمجموعة الأفكار والمقترحات التي يحتاجها الحزب لمعرفة مدى نجاح وفشل عمله السياسي و ......





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