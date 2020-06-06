البيان التحولي: العصر الكوارثي للارض/ 4ب - عبدالامير الركابي

2020/06/06 | 14:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي ــ من الملفت المثير، المتجاوز قطعا حدود ونطاق الاستيعابة الأحادية، حلول ظاهرتين دالتين دلالة انقلابية فوق عادية،اقتحمتا الوضع العراقي وقلبتاه راسا على عقب، اولاهما تعرض النهرين ومجمل مصادر الاحتدامية النهرية في وادي الرافدين، واللذين يمثلان أصلا تكوينيا لظاهرة المجتمعات بصيغتها التحولية تاريخيا، للاختفاء بعد الاف السنين، ومرور دورتين واكثر من نصف دورة تاريخيه، لتصبح ارض مابين النهرين، ارض مابعد ......





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