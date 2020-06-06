2020/06/06 | 14:36 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلاف نيابي جديد بشان مرشح حقيبة الزراعة ومرشح الخارجية ينتظر توافقا سياسيا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 14:36.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خلاف نيابي جديد بشان مرشح حقيبة الزراعة ومرشح الخارجية ينتظر توافقا سياسيا) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خلاف نيابي جديد بشان مرشح حقيبة الزراعة ومرشح الخارجية ينتظر توافقا سياسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).