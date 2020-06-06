يقترب من /300/ حالة.. العراق أمام زيادة “مفجعة” بأعداد المتوفين بكورونا

2020/06/06 | 14:37 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أعداد المتوفين بسبب إصابتهم بفيروس “كورونا” الارتفاع، وهو ما يؤدي إلى ذهول واستغراب المراقبين، لا سيما وأنها تُعد الأعلى مقارنة بأعداد الإصابات التي باتت تقترب هي الأخرى من /10/ آلاف.وأفادت مصادر طبية، اليوم…

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