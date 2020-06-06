العقابي: اللجنة القانونية طلبت من قادة الكتل كتابة الأفكار بشأن قانون الانتخابات

2020/06/06 | 14:38 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد عضو اللجنة القانونية النيابية النائب حسين العقابي اليوم السبت، أن لجنته طلبت من قادة الكتل كتابة الأفكار بشأن قانون الانتخابات.

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