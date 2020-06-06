شاهد.. مواطن يعتدي بالضرب على الملاكات الطبية في بغداد لمنعهم من إجراء المسح الوبائي

2020/06/06 | 14:47 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتدى أحد المواطنين، السبت، على أحد عناصر الكوادر الصحية والقوات الأمنية المرافقة للكادر أثناء قيامهم بفحص المواطنين في منطقة الشعب شمال شرقي العاصمة بغداد.وأظهر شريط مصور حصلت عليه “يس عراق” اعتداء الشخص على طبيب يقوم بفحص المواطنين للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في منطقة الجزائر بالشعب.وبحسب الشريط المصور، […]

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