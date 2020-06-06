نائب عن الفتح يستبعد تمرير مرشحي وزارات الخارجية والعدل والهجرة في جلسة اليوم

2020/06/06 | 14:49 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداداستبعد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم السبت، تمرير مرشحي وزارة الخارجية والعدل والهجرة في جلسة اليوم، مبينا ان الخلافات لازالت قائمة حتى اللحظة حول الوزارات الثلاث.وقال عليوي، إن “الخلاف مازال قائما حول فؤاد حسين المرشح لحقيبة الخارجية وايفان فائق لحقيبة الهجرة والمهجرين، بالإضافة إلى سالار عبد الستار لحقيبة العدل”.وأضاف، أن “الكثير […]

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