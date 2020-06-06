2020/06/06 | 14:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم تحالف سائرون، النائب حمدلله الركابي، السبت، إن تحالفه يؤيد تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بـ 240 دائرة.

وقال الركابي لـ(بغداد اليوم)، إن "تحالف سائرون يؤيد تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة والبالغ عددها 240 دائرة انتخابية كخيار امثل واقرب الى تطلعات الشعب العراقي في انتخاب ممثليه وعدم الالتفاف على ارداتهم والتلاعب بالاصوات الانتخابية"، مبينا أن "هذا الامر سيكون من خلاله لكل مقعد نيابي دائرة انتخابية واحدة، مع ضمان حقوق الاقليات (9)، مقاعد وكوتا النساء "80" مقعدا".

واضاف أن "نظام الدوائر الانتخابية المتعددة يضمن مشاركة انتخابية واسعة لكل شرائح المجتمع العراقي وسيفتح باب للمشاركة الايجابية وخلق حالة من التنافس المثمر بعيدا عن الهيمنة السياسية والتدخلات السلبية لبعض الجهات والاحزاب والاطراف السياسية".

وتابع أن "ائتلافه يؤكد على ضرورة العمل الجاد لتوفير بيئة انتحابية آمنة تضمن المشاركة الفاعلة للناخبين والمرشحين مع وجود مفوضية عليا مستقلة للانتخابات تقوم باجراء الانتخابات المبكرة".

بغداد اليوم-بغداد

وصل رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، السبت، الى قاعة مجلس النواب، لعرض أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، من البرلمان، إن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وصل الى قاعة مجلس النواب، لعرض أسماء مرشحي الوزارات الشاغر

بغداد اليوم-بغداد

أفاد مصدر برلماني، السبت (06 حزيران 2020)، بتأجيل انعقاد جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم إلى نصف ساعة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، أن "البرلمان قرر تأجيل جلسة اليوم إل

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب عن محافظة البصرة، عبد عون العبادي، السبت (06 حزيران 2020)، أن المرشح لوزارة النفط لن يمر بجلسة اليوم لهذا السبب.

وقال العبادي لـ(بغداد اليوم)، إن "رئيس الوزراء تعهد لنواب البصرة بان يكون مرشح وزارة النفط من اهال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سائرون: نؤيد تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بـ 240 دائرة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سائرون: نؤيد تعديل قانون الانتخابات واختيار نظام الدوائر الانتخابية المتعددة بـ 240 دائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).