كريم خان يتحدث عما وصل اليه فريقه خلال العمل على القضية الايزيدية

2020/06/06 | 14:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة تحدث مستشار السكرتير العام للأمم المتحدة “كريم خان” ورئيس فريق التحقيق في جرائم داعش في العراق، في مقابلة تلفزيونية اجرتها شبكة رووداو الاعلامية عن القضايا التي يعمل عليها مع فريقه في العراق اهمها جرائم تنظيم داعش الارهابي بحق الايزيديين.وقال “كريم خان”، “ارتكب تنظيم داعش جرائم في عموم العراق وترك بصمته …

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