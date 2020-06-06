2020/06/06 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

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تسجيل 76 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا في سوق الشيوخ بذي قار

يتبع .



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