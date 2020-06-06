2020/06/06 | 15:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم – بغداد

قدم رئيس تحالف الفتح النائب هادي العامري، السبت (6 حزيران 2020)، استقالته إلى مجلس النواب العراقي .

وقال مصدر نيابي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "العامري قدم طلباً رسمياً للاستقالة من المجلس النواب".

وأضاف أن "تم تشريح عبد الكريم الانصاري بدلاً عنه".

يتبع .



.



.

بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

أعلن مجلس النواب العراقي، السبت (06 حزيران 2020)، التصويت على المرشحين للوزارات السبع المتبقية بحكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في الجلسة المنعقدة اليوم.

وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مصدر: ترشيح الأنصاري بديلاً عن العامري الذي قدّم طلباً رسمياً للاستقالة من البرلمان) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مصدر: ترشيح الأنصاري بديلاً عن العامري الذي قدّم طلباً رسمياً للاستقالة من البرلمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).