توقعات بتمديد اتفاقية خفض إنتاج النفط شهراً إضافياً

2020/06/06 | 15:53 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..قال مندوب في أوبك إن المنظمة وحلفاءها بقيادة روسيا سيتفقون “على الأرجح” على تمديد العمل بخفض إنتاج النفط شهراً واحداً، السبت.وأضاف المندوب الذي طلب عدم ذكر اسمه “على الأرجح سيسفر اجتماع اليوم عن تمديد للاتفاق لمدة شهر واحد فقط.هذا هو التوجه العام داخل أوبك+” بحسب “رويترز”.ومن المقرر أن تلتقي الدول […]

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