مدير الرقابة الصحية في الانبار لـ” العهد نيوز” اتلاف كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية في اسواق المحافظة

2020/06/06 | 15:54 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير الرقابة الصحية في دائرة صحة محافظة الانبار الدكتور احمد صباح الدليمي اليوم ،السبت، عن اتلاف كميات كبيرة من المواد المنتهية الصلاحية بحملة تفتيش تركزت على الاسواق والمحال التجارية في المحافظة .وقال الدليمي في حديث لـ” العهد نيوز”، ان” لجان التدقيق والتفتيش في مديرية دائرة صحة الانبار وبالتنسيق مع القوات الامنية، نفذت حملة تفتيش […]

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