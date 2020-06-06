الكاظمي يُرشح ثلاث شخصيات لمناصب مهمة بطريقة “المحاصصة الطائفية”

2020/06/06 | 15:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالات تبدو كل تحركات #الحكومة_العراقية مكشوفة أمام الإعلاميين والصحافيين والناشطين، لدرجة أن الحراك السياسي لاستكمال ما تبقى من الوزارات الشاغرة في حكومة #مصطفى_الكاظمي، بل وحتى المناصب المهمة الأخرى، سرعان ما تكون حديثاً إعلامياً عبر مواقع…

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