مواجهات بين مليشيا «الثوري الإيراني» والأمن العسكري في ديرالزور والسبب؟

2020/06/06 | 15:54 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقعت اشتباكات صباح اليوم، بين مليشيات #الحرس_الثوري الإيراني و #الأمن_العسكري، بريف #دير_الزور الشرقي، ما أدى لوقوع إصابات بين الطرفين.وقال مراسل «الحل نت»، إن «الاشتباكات جاءت، عقب مهاجمة عناصر الحرس الثوري الإيراني لمفرزة الأمن العسكري…

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