مراسلنا :الفحوصات اكدت اصابة المدرب الكروي علي هادي بفيروس كورونا

2020/06/06 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل " كلكامش برس" باصابة المدرب الكروي علي هادي بفيروس كورونا ، وذلك بعد اجراء فحص ثاني للتاكد من الاصابة .يذكر أن المدرب هادي ، سبق له أن أشرف على تدريب منتخب العراق للناشئين، وكذلك أشرف على تدريب فرق زاخو والقوة الجوية والطلبة، كما عمل محللاً كروياً في بعض القنوات الفضائية.

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