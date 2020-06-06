مراسلنا: الانصاري بديلا عن العامري لعضوية المقعد البرلماني

2020/06/06 | 15:58 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغداد افاد مراسل " كلكامش برس " بترشيح عبد الكريم الانصاري ، نائب الامين العام المساعد لمنظمة بدر ، لشغل عضوية المقعد البرلماني الجديد بدلا من هادي العامري الذي قدم استقالته من مجلس النواب .

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