هادي العامري يستقيل من البرلمان و

2020/06/06 | 16:00 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افادت مصادر برلمانية يوم السبت ان زعيم ائتلاف "الفتح" الامين العام لمنظمة بدر قد قدّم طلبا رسميا للاستقالة من عضوية مجلس النواب العراقي.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، ان العامري قدم طلبا رسميا الى رئاسة البرلمان للاستقالة، من دون ذكر اسباب الاستقالة.

واضافت المصادر ان القيادي في منظمة بدر عبد الكريم الأنصاري هو المرشح البديل عن العامري لعضوية البرلمان.

وتابعت المصادر أن الأنصاري سيردد القسم النيابي بشكل رسمي بعد موافقة البرلمان على استقالة العامري.

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