2020/06/06 | 16:01 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واسط تدعو أصحاب الأمراض المزمنة ونقص المناعة بعدم الخروج إلا للضرورة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 16:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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