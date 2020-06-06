2020/06/06 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صادق مجلس النواب العراقي عصر اليوم السبت على بقية الوزراء في حكومة مصطفي الكاظمي .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السير الذاتية للوزراء الذين منحهم البرلمان العراقي الثقة) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السير الذاتية للوزراء الذين منحهم البرلمان العراقي الثقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).