النواب العراقي يمنح الثقة لبقية وزراء الكاظمي

2020/06/06 | 16:01 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صوت مجلس النواب العراقي بمنح الثقة لوزراء النفط والخارجية والتجارة والهجرة والثقافة والزراعة والعدل في حكومة الكاظمي....

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