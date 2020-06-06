عمليات سامراء للحشد تُعيد عددا من العوائل النازحة إلى سكناهم غرب المدينة

2020/06/06 | 16:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، السبت، إعادتها عددا من العوائل النازحة إلى أماكن سكناهم غرب المدينة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “عددا من العوائل النازحة رجعت الى قرية الحجي حسين ضمن قاطع اللواء 314 للحشد غرب مدينة سامراء “، لافتا الى ان “عملية ارجاع العوائل جاءت بعد مسح وتأمين

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