عمليات سامراء للحشد تُعيد عددا من العوائل النازحة إلى سكناهم غرب المدينة

2020/06/06 | 16:04 - المصدر: وكالة صدى الاعلام
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت قيادة قاطع عمليات سامراء للحشد الشعبي، السبت، إعادتها عددا من العوائل النازحة إلى أماكن سكناهم غرب المدينة.
وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “عددا من العوائل النازحة رجعت الى قرية الحجي حسين ضمن قاطع اللواء 314 للحشد غرب مدينة سامراء “، لافتا الى ان “عملية ارجاع العوائل جاءت بعد مسح وتأمين
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وقال اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى ان “عددا من العوائل النازحة رجعت الى قرية الحجي حسين ضمن قاطع اللواء 314 للحشد غرب مدينة سامراء “، لافتا الى ان “عملية ارجاع العوائل جاءت بعد مسح وتأمين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عمليات سامراء للحشد تُعيد عددا من العوائل النازحة إلى سكناهم غرب المدينة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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