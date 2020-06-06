العامري يستقيل من عضوية مجلس النواب.. هل يستعد لرئاسة الحشد الشعبي؟

2020/06/06 | 16:04 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد قدم زعيم تحالف الفتح هادي العامري استقالته من عضوية مجلس النواب، وسط تسريبات عن قرب استلامه منصب رئاسة هيئة الحشد الشعبي بدلا من فالح الفياض.واظهرت وثيقة اطلعت عليها “يس عراق” تقديم العامري استقالته من عضوية مجلس النواب.وقال الخبير الامني هشام الهاشمي في تغريدة رصدتها “يس عراق”: “استقالة الاستاذ […]

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