كتلة كوردية: قانون الانتخابات مصصم بحرص وعناية لسلب ارادة الناس

2020/06/06 | 16:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ( المستقلة)….حذر النائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني مثنى أمين، من تشويه العملية الانتخابية، داعيا لإعادة مشروع قانون الانتخابات الى مجلس النواب لاجراء تعديلات عليه بما يتوافق مع اصلاحات الشارع العراقي ويحفظ العراق من خطر الانهيار والصراعات الداخلية.وقال أمين خلال مؤتمر صحفي عقده بالبرلمان اليوم السبت إنه “نعتقد ان قانون الانتخابات بشكله الحالي يعتبر […]

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