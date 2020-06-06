كوادر صحية في إقليم كوردستان تعلن إضرابًا مفتوحا لعدم صرف رواتبها

2020/06/06 | 16:09 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت عدد من الكوادر الصحية بإقليم كوردستان، يوم السبت، إضرابًا مفتوحا احتجاجا على عدم صرف رواتبها.

وقال رئیس النقابة الصحیة في السليمانية هاوژین عثمان لوكالة شفق نيوز، إن "عددا کبیرا من کوادر الصحة في مستشفیات السلیمانیة وحلبجة وإدارات رابرین و کرمیان اعلنت اضرابها عن الدوام بسبب عدم صرف رواتبها".

وهدد عثمان بـ"إعلان الإضراب العام في حال عدم استلام الرواتب في الايام المقبلة"، موضحا أن "الکوادر الصحية تعرض حیاتها للخطر وهي جدار الصد الاول وتتعامل مع المصابین بكورونا لحین تعافیهم او وفاتهم".

وتابع "خلال الثلاثة ایام الاخیرة اصیب 25 شخصا من کادر الصحة بالفیروس ونحن في ساحة الحرب والمواجهة مع الکورونا وهناک کوادر صحیە اصیبوا بالفیروس و وجدو انفسهم بالعزل الصحي او العزل الطبي لانهم کانوا منذ اللحظة الاولی لتفشي الفیروس علی خط المواجهة الاول ویجب علی حکومة الاقلیم ان لاتهملنا و تحترم جهودنا".

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