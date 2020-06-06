2020/06/06 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_الحسن « بابا عزيز , الأمير المتأمل في روحه » هو فيلم تونسي الإخراج دولي الإنتاج .



دعمته و شاركت في إنتاجه عدة مؤسسات ثقافية, حكومية ودولية , من بينها وزارات الثقافة في كل من تونس و إيران و فرنسا و سويسرا ومنظمة الفرانكوفونية الدولية.



بدأ مخرجه ناصر خمير العمل عليه منذ العام 1992 غير أنه لم يستطع إتمامه إلا عام 2005 و من ثم تم عرضه لأول مرة عام 2006.



يُعتبر هذا الفيلم بمثابة الجزء الثالث من ثلاثية سي ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأمير المتأمل في روحه لناصر خمير: فيلمٌ إيماني صوفي ناطقٌ بالسياسة - مريم الحسن) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأمير المتأمل في روحه لناصر خمير: فيلمٌ إيماني صوفي ناطقٌ بالسياسة - مريم الحسن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).