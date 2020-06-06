رسالة في نظرية اللوغوس عند فيلون الإسكندريّ - نايف سلوم

2020/06/06 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نايف_سلوم تم اختيارنا لهذا الفصل الهام من كتاب بريهييه، ذلك وكما يقول مؤلفه: "إن دراسة نظرية اللوغوس هي دراسة مذهب فيلون كله.



فهو الكلمة الإلهية التي صلصلت في سلسلة الكائنات جميعاً من طرف إلى آخر.



إنّه مبدأ ثبات العالم وفضيلة النفس الانسانية"، وأنّه أيضاً مبدأ كل ثورة وتحول في نفس الوقت.



عرف قبل عصر فيلون تصورات مشابهة للوغوس، منها: اللوغوس الرواقي، والحكمة اليهودية للأمثال والحِكَم، والكلمة في الكتاب ا ......





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