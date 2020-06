فيلم -أكثر امرأة مكروهة في أميركا-: حياة رائدة الإلحاد الأميركية - كلكامش نبيل

2020/06/06 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#كلكامش_نبيل كانت سهرة البارحة مع فيلم "أكثر امرأة مكروهة في أميركا" The Most Hated Woman in America.



الفيلم من اخراج تومي أوهافير وانتاج نيتفلكس عام 2017 وبطولة ميليسا ليو (التي جسدت دور مادلين موراي أوهير) وجوش لوكاس (بدور ابنها البكر بيلي) وآدم سكوت (الصحافي الذي سيتابع قضية اختطاف مادلين).



حصل الفيلم على تقييم منخفض نسبيا حوالي 36 في المائة على موقع روتين توميتو و6.1 من 10 على موقع قاعدة بيانات الأفلام على ......





