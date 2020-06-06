2020/06/06 | 16:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصورة.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/06/06 | 16:10.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. الوزراء الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام البرلمان العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).